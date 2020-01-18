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Кличко поступився Мейвезеру в боротьбі за звання найкращого боксера десятиліття

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Флойд Мейвезер / Фото з відкритих джерел

Легендарний американець Флойд Мейвезер визнаний найкращим боксером минулого десятиліття за версією Американської асоціації журналістів, які пишуть про бокс (BWAA).

У боротьбі за нагороду Мейвезер обійшов Менні Пак'яо, Сауля Альвареса, Андре Ворда та Володимира Кличка.

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"Дякую Асоціації за вибір мене бійцем десятиліття. Для мене честь отримати визнання від ЗМІ, які висвітлювали всю мою кар’єру. Бокс був і залишається невід’ємною частиною мого життя. З дворічного віку я присвятив йому своє життя, віддав йому всього себе. Я вдячний усім, хто зіграв свою роль в моїй кар’єрі", – прокоментував перемогу Флойд.

За минулу декаду Мейвезер поліпшив свій боксерський рекорд на 10 перемог. У 2010-х американець переміг таких зірок боксу як Альварес, Пак'яо, Шейн Мослі, Віктор Ортіс, Робер Герреро, Мігель Котто, Маркос Майдана (двічі), Андре Берто і зірка UFC Конор Макгрегор.

Цікаво, що BWAA вручає таку нагороду вже втретє. Раніше її отримували Рой Джонс і Менні Пак'яо.

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Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Володимир Кличко
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