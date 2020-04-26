Кличко повернеться і поб'є Ф'юрі, – тренер українця

Колишній тренер Володимир Кличка вважає, що український боксер відновить професійну кар'єру. Американець Джеймс Алі Башир, який тривалий час працював з Кличком, переконаний, що українець переможе Тайсона Ф'юрі.

В інтерв'ю Instagram-каналу Luckypunch.net американець поділився своїм прогнозом на можливий реванш Кличка з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

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Він заявив, що чекає повернення свого колишнього підопічного у великий бокс.

Кожен раз, коли зустрічаю Володимира Кличка, питаю його, коли він повернеться у бокс. Він повинен повернутися, він знову стане чемпіоном світу.

Упевнений, якщо Кличко повернеться і йому зроблять реванш з Ф'юрі, він його поб'є,

– заявив тренер.

На початку березня Алі Башир також розмірковував над поверненням Кличка. Він заявив, що зараз ідеальний час для повернення Володимира.

Він вважає, що Кличку до снаги здолати Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Обом Володимир програв у попередніх поєдинках.

До речі Форман відмовляє Кличка повертатися: українець може побити рекорд знаменитого боксера

Також Алі Башир припускає, що Володимир може повернутися у 45 років, щоб побити рекорд Джорджа Формана і стати найстаршим чемпіоном світу. Наразі українцю 44 роки.

Що відомо про повернення Кличка?

Чутки про повернення Кличка у бокс обговорюються у ЗМІ з 2019 року. Торік Володимир начебто отримав від британської платформи DAZN контракт у розмірі 40 мільйонів доларів за повернення у ринг.

Згодом з'явилася інформація, що Кличко може отримати за три поєдинки аж 80 мільйонів доларів.

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе 3 поєдинки. Обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

Кличко завжди ухиляється від конкретної відповіді на запитання про повернення. То Володимир заявляє, що щодня обманює себе думкою про можливе повернення, то говорить про рекорд Формана.

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