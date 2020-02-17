Кличко розповів, кого підтримає у реванші Уайлдер – Ф'юрі
Легендарний український ексбоксер Володимир Кличко поділився очікуваннями від реваншу між Деонтеєм Уайлдером і Тайсоном Ф'юрі. Бій у суперважкій вазі за титул WBC відбудеться 22 лютого у США.
В інтерв'ю Mirror Кличко заявив, що це рівний бій. На думку українського ексчемпіона світу, все залежить від ментального стану, в якому перебуватиме Ф'юрі.
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Коли я повинен був битися з Ф'юрі в реванші, він попався на кокаїні і зіткнувся з деякими іншими проблемами. Тому, мені здається, що Ф'юрі нестабільний у своїй дисципліні. Ми не знаємо, в який ментальній формі він буде, це схоже на гру,
– сказав Володимир.
Окрім того, Володимир хоче, щоб британець здобув перемогу. "Я хочу, щоб Ф'юрі переміг, тому що тоді у нас буде нове класне протистояння".
Кличко, який програв Ф'юрі і свого часу спарингував з Уайлдером, заявив, що знає, як це зустрічатися з обома хлопцями.
Ф'юрі дійсно незграбний через його габарит й спосіб пересування. Він дуже рухливий для своїх розмірів. Уайлдер зовсім інший. Вони мають різні стилі, різні бекграунди і матимуть різну вагу. Їх стилі не можна порівнювати. Вони просто дуже різні,
– зазначив Кличко.
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На думку українця, у суперважкій вазі повинен бути абсолютний чемпіон, щоб вболівальники знали найсильнішого боксера.
"Я б хотів, щоб це був Джошуа. Він чудовий спортсмен, олімпійський чемпіон, відмінний хлопець і посол у спорті. Ніхто не досконалий, але у нього є потенціал стати номером один, і це те, чого я хочу", – резюмував Кличко.
- Поєдинок Уайлдер – Ф'юрі відбудеться 22 лютого у Лас-Вегасі на арені MGM Grand. Трансляцію поєдинку здійснюватимуть ESPN + PPV & Fox Sports PPV.
- Перший поєдинок між боксерами відбувся 1 грудня 2018 року й завершився нічиєю. Ф'юрі побував у глибокому нокдауні.
- Після зустрічі з Уайлдером британець провів два поєдинки, перемігши Тома Шварца й Отто Валліна.
- Натомість Уайлдер провів два успішні захисти титулу WBC проти Домініка Брізіла та Луїса Ортіса. Обидві перемоги Уайлдер здобув нокаутом.