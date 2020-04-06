Кличко розповів, поразка від якого боксера змінила його

Володимир Кличко зізнався, що перший бій з американцем Леймоном Брюстером став переломним у його кар'єрі боксера. Бій відбувся 10 квітня 2004 року й завершився сенсаційною поразкою українця.

Колишній чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF заявив, що зміг мотивувати себе на успішне повернення попри думки скептиків.

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"Коли я впав на канвас з Брюстером, який став тоді чемпіоном, для мене все змінилося. Мене називали "ходячим мерцем", "зламаною людиною" і так далі.

Не звертаючи уваги на слова скептиків, я розпалив полум'я, яке привело мене до звання найтривалішого чемпіона світу в історії суперважкого дивізіону", – написав Кличко у твіттері.

When I hit the deck against then turned champ Brewster, it all changed for me. Called - “Deadman Walking”, “Broken Man” and so on. Not defined by the “Nay Sayers”, triggered a FIRE that lead me to be the longest combined Heavyweight Champion in history. #FACEYourChallenge pic.twitter.com/xGXAyFg1jo — Klitschko (@Klitschko) April 5, 2020

Що відомо про бій Кличко – Брюстер

Поразка у цьому поєдинку стала третьою для українського боксера. Бій у США завершився перемогою Брюстера технічним нокаутом вже у 5-у раунді.

Відео поразки Кличка

Після поєдинку Кличко здав аналізи, які продемонстрували, що показник цукру в крові українця майже вдвічі перевищував допустиму норму.

Після закінчення обстеження і повернення в готель у Володимира почалася нудота, супроводжувана занепадом сил.

Лікар Дональд Катлін припустив, що Кличко-молодший міг бути отруєний препаратом серії Haldol.

Препарати цієї серії не мають смаку і запаху і викликають психічні порушення, які супроводжуються порушенням координації, ослабленням реакції і загальною слабкістю.

Після цього Володимир Кличко зажадав, щоб аналізи, які він здав, були передані доктору Роберту Вау для подальшого дослідження. Однак аналізи зникли.

У 2007 році Кличко та Брюстер зустрілися вдруге. Українець взяв реванш, перемігши в 6 раунді.

Кличко – Брюстер 2: відео бою

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