Кличко розповів, поразка від якого боксера змінила його
Володимир Кличко зізнався, що перший бій з американцем Леймоном Брюстером став переломним у його кар'єрі боксера. Бій відбувся 10 квітня 2004 року й завершився сенсаційною поразкою українця.
Колишній чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF заявив, що зміг мотивувати себе на успішне повернення попри думки скептиків.
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"Коли я впав на канвас з Брюстером, який став тоді чемпіоном, для мене все змінилося. Мене називали "ходячим мерцем", "зламаною людиною" і так далі.
Не звертаючи уваги на слова скептиків, я розпалив полум'я, яке привело мене до звання найтривалішого чемпіона світу в історії суперважкого дивізіону", – написав Кличко у твіттері.
Що відомо про бій Кличко – Брюстер
Поразка у цьому поєдинку стала третьою для українського боксера. Бій у США завершився перемогою Брюстера технічним нокаутом вже у 5-у раунді.
Відео поразки Кличка
Після поєдинку Кличко здав аналізи, які продемонстрували, що показник цукру в крові українця майже вдвічі перевищував допустиму норму.
Після закінчення обстеження і повернення в готель у Володимира почалася нудота, супроводжувана занепадом сил.
Лікар Дональд Катлін припустив, що Кличко-молодший міг бути отруєний препаратом серії Haldol.
Препарати цієї серії не мають смаку і запаху і викликають психічні порушення, які супроводжуються порушенням координації, ослабленням реакції і загальною слабкістю.
Після цього Володимир Кличко зажадав, щоб аналізи, які він здав, були передані доктору Роберту Вау для подальшого дослідження. Однак аналізи зникли.
У 2007 році Кличко та Брюстер зустрілися вдруге. Українець взяв реванш, перемігши в 6 раунді.
Кличко – Брюстер 2: відео бою
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