Кличко самостійно зробив собі стильну стрижку: відео

Видатний боксер та мер Києва Віталій Кличко закликає киян залишатися вдома через пандемію коронавірусу. Свої слова Кличко вирішив підкріпити діями та показав, як самостійно зробив собі стрижку.

Через карантин перукарні в Україні тимчасово не працюють. Кличко вийшов із ситуації, зробивши собі стрижку самостійно, інформує 24 канал.

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Окрім того, Кличко записав відео, як підстригся.

Раніше Кличко показав, як підтримує фізичну форму у своєму кабінеті. Вічний чемпіон світу за версією WBC записав відео свого тренування.

Замість скакалки Віталій Кличко використав звичайний подовжувач, віджався прямо на підлозі та відпрацював декілька ударів.

В Україні карантин триватиме до 11 травня. Станом на 30 квітня підтверджено 10 406 випадків зараження COVID-19.

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