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Це абсолютна дурість: Кличко став на захист Вихриста у конфлікті з Федерацією боксу

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Володимир Кличко / 24 канал

Володимир Кличко прокоментував конфлікт Віктора Вихриста з Федерацією боксу України (ФБУ). Федерація дискваліфікувала особистого тренера Віктора Олександра Ляхова і менеджера Андрія Котельника через перехід Вихриста у професіонали.

У коментарі MIXSPORT Кличко назвав дурістю дискваліфікацію тренера та менеджера Вихриста на три роки.

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Карати тренера і менеджера Вихриста – це абсолютна дурість. Чим же тоді Ломаченко зі своїм легендарним батьком, Усик або ми з братом відрізняємося від Вихриста? Всіх нас з Віктором об'єднує одне – ми хотіли розвиватися як боксери,
– сказав Кличко.

Також Кличко прокоментував заяву бронзового призера Олімпійських ігор в Пекіні-2008 В'ячеслава Глазкова.

Зокрема, Глазков розповів, що віддав главі ФБУ Володимир Продивус 65 тисяч доларів за перехід у професіонали.

"Чесно кажучи, прочитавши інтерв'ю з В'ячеславом Глазковим, був розчарований методами роботи керівництва ФБУ. У мене немає сумнівів, що все, сказане Глазкова, є правдою", – резюмував Кличко.

Що відомо про скандал з Вихристом?

  • Після того, як Вихрист перейшов у професіоналах, Федерація боксу України дискваліфікувала на три роки його тренера Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.

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  • У різних ЗМІ з'явилися чутки, що причина в тому, що Віктор Вихрист не заплатив відступні.
  • Сам Вихрист у коментарі Спорт24 спростував інформацію, що у Федерації боксу вимагали в нього гроші за перехід.
  • Також у Кременчуці місцеві чиновники хотіли відібрати державну стипендію і квартиру у Вихриста. Боксер згодом розповів, що зустрівся з міським головою та владнав питання.
  • Разом з тим, команда Вихриста готує судовий позов до Федерації боксу України.
  • Натомість Вихрист успішно дебютував на професійному ринзі. Український супертяж за 55 секунд нокаутував Андрія Мазаніка.
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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Віктор Вихрист Володимир Кличко Бокс
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