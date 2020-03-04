Це абсолютна дурість: Кличко став на захист Вихриста у конфлікті з Федерацією боксу
Володимир Кличко прокоментував конфлікт Віктора Вихриста з Федерацією боксу України (ФБУ). Федерація дискваліфікувала особистого тренера Віктора Олександра Ляхова і менеджера Андрія Котельника через перехід Вихриста у професіонали.
У коментарі MIXSPORT Кличко назвав дурістю дискваліфікацію тренера та менеджера Вихриста на три роки.
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Карати тренера і менеджера Вихриста – це абсолютна дурість. Чим же тоді Ломаченко зі своїм легендарним батьком, Усик або ми з братом відрізняємося від Вихриста? Всіх нас з Віктором об'єднує одне – ми хотіли розвиватися як боксери,
– сказав Кличко.
Також Кличко прокоментував заяву бронзового призера Олімпійських ігор в Пекіні-2008 В'ячеслава Глазкова.
Зокрема, Глазков розповів, що віддав главі ФБУ Володимир Продивус 65 тисяч доларів за перехід у професіонали.
"Чесно кажучи, прочитавши інтерв'ю з В'ячеславом Глазковим, був розчарований методами роботи керівництва ФБУ. У мене немає сумнівів, що все, сказане Глазкова, є правдою", – резюмував Кличко.
Що відомо про скандал з Вихристом?
- Після того, як Вихрист перейшов у професіоналах, Федерація боксу України дискваліфікувала на три роки його тренера Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.
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- У різних ЗМІ з'явилися чутки, що причина в тому, що Віктор Вихрист не заплатив відступні.
- Сам Вихрист у коментарі Спорт24 спростував інформацію, що у Федерації боксу вимагали в нього гроші за перехід.
- Також у Кременчуці місцеві чиновники хотіли відібрати державну стипендію і квартиру у Вихриста. Боксер згодом розповів, що зустрівся з міським головою та владнав питання.
- Разом з тим, команда Вихриста готує судовий позов до Федерації боксу України.
- Натомість Вихрист успішно дебютував на професійному ринзі. Український супертяж за 55 секунд нокаутував Андрія Мазаніка.
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