Це абсолютна дурість: Кличко став на захист Вихриста у конфлікті з Федерацією боксу

Володимир Кличко прокоментував конфлікт Віктора Вихриста з Федерацією боксу України (ФБУ). Федерація дискваліфікувала особистого тренера Віктора Олександра Ляхова і менеджера Андрія Котельника через перехід Вихриста у професіонали.

У коментарі MIXSPORT Кличко назвав дурістю дискваліфікацію тренера та менеджера Вихриста на три роки.

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Карати тренера і менеджера Вихриста – це абсолютна дурість. Чим же тоді Ломаченко зі своїм легендарним батьком, Усик або ми з братом відрізняємося від Вихриста? Всіх нас з Віктором об'єднує одне – ми хотіли розвиватися як боксери,

– сказав Кличко.

Також Кличко прокоментував заяву бронзового призера Олімпійських ігор в Пекіні-2008 В'ячеслава Глазкова.

Зокрема, Глазков розповів, що віддав главі ФБУ Володимир Продивус 65 тисяч доларів за перехід у професіонали.

"Чесно кажучи, прочитавши інтерв'ю з В'ячеславом Глазковим, був розчарований методами роботи керівництва ФБУ. У мене немає сумнівів, що все, сказане Глазкова, є правдою", – резюмував Кличко.

Що відомо про скандал з Вихристом?

Після того, як Вихрист перейшов у професіоналах, Федерація боксу України дискваліфікувала на три роки його тренера Олександра Ляхового та менеджера Андрія Котельника.

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