Кличко в компанії легенд "Баварії" відвідав допрем'єрний показ фільму про Крооса: фото та відео
Володимир Кличко відвідав допрем'єрний показ фільму про футболіста "Реала" та збірної Німеччини Тоні Крооса. Кличко побував у компанії легенд мюнхенської "Баварії".
Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко відвідав показ, який відбувся у Німеччині 30 червня.
Читайте також: Володимир Кличко знову прокоментував своє повернення у бокс
Кличко опублікував у соцмережах відео з Кроосом і запропонував своїй аудиторії більше дізнатися про гравця. У відповідь Тоні подякував українцю.
Окрім Крооса, Кличко побував у компанії колишнього гравця "Баварії" Лукаша Подольського, легендарного екс-тренера мюнхенців Юппа Хайнкеса, президента клубу Улі Генесса та інших.
Фото: GETTY IMAGES
Тоні Кроос – відомий німецький футболіст, чемпіон світу 2014 року у складні збірної Німеччини. Триразовий переможець Ліги чемпіонів у складі "Реалу", де виступає до сьогодні. Також переможець Ліги чемпіонів 2013 року у складі "Баварії".
Нещодавно був опублікований трейлер документального фільму про Крооса. Вихід фільму запланований на 4 липня.
Документальний фільм Манфреда Ольденбурга за участю Тоні Крооса, Зінедіна Зідана, Хосепа Гвардіоли, Юппа Хайнкеса, Улі Хенесса, Флорентіно Переса, Роббі Вільямса та сім'ї Крооса покаже "портрет виняткового футболіста і виняткової людини в постійному винятковому світі".
Вибір редакції
-
Збірна Іспанії з футболу перемогла Німеччину у фіналі молодіжного чемпіонату Європи: відеосьогодні , 10:15
-
Львівський каратист Станіслав Горуна став чемпіоном Європейських ігор30 червня , 18:25
-
Ферстаппен зі скандалом переміг на гран-прі Австрії, Леклер – другий, Хемілтон тільки 5-й30 червня , 17:51