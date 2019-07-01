Кличко в компанії легенд "Баварії" відвідав допрем'єрний показ фільму про Крооса: фото та відео

Володимир Кличко відвідав допрем'єрний показ фільму про футболіста "Реала" та збірної Німеччини Тоні Крооса. Кличко побував у компанії легенд мюнхенської "Баварії".

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко відвідав показ, який відбувся у Німеччині 30 червня.

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Кличко опублікував у соцмережах відео з Кроосом і запропонував своїй аудиторії більше дізнатися про гравця. У відповідь Тоні подякував українцю.

I am at the premiere of the documentary #KROOS, a movie about the German soccer player @ToniKroos, playing for @realmadrid. Producer of the movie is @leopoldhoesch, who portrayed athletes like @swish41 and Vitali & me. Let’s learn more about Toni tonight! pic.twitter.com/XwApc6RRtG — Klitschko (@Klitschko) 30 июня 2019 г.

Окрім Крооса, Кличко побував у компанії колишнього гравця "Баварії" Лукаша Подольського, легендарного екс-тренера мюнхенців Юппа Хайнкеса, президента клубу Улі Генесса та інших.



Фото: GETTY IMAGES

Jupp Heynckes at Kroos' movie Premiere pic.twitter.com/KiXX4ZZzCZ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 30 июня 2019 г.

Lukas Podolski was a special guest as well. pic.twitter.com/Tz5qiX6Hgm — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 30 июня 2019 г.

Тоні Кроос – відомий німецький футболіст, чемпіон світу 2014 року у складні збірної Німеччини. Триразовий переможець Ліги чемпіонів у складі "Реалу", де виступає до сьогодні. Також переможець Ліги чемпіонів 2013 року у складі "Баварії".

Нещодавно був опублікований трейлер документального фільму про Крооса. Вихід фільму запланований на 4 липня.

Документальний фільм Манфреда Ольденбурга за участю Тоні Крооса, Зінедіна Зідана, Хосепа Гвардіоли, Юппа Хайнкеса, Улі Хенесса, Флорентіно Переса, Роббі Вільямса та сім'ї Крооса покаже "портрет виняткового футболіста і виняткової людини в постійному винятковому світі".