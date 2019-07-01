Кличко в компанії легенд "Баварії" відвідав допрем'єрний показ фільму про Крооса: фото та відео

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Володимир Кличко
Володимир Кличко / Nabil Hanano

Володимир Кличко відвідав допрем'єрний показ фільму про футболіста "Реала" та збірної Німеччини Тоні Крооса. Кличко побував у компанії легенд мюнхенської "Баварії".

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир Кличко відвідав показ, який відбувся у Німеччині 30 червня.

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Кличко опублікував у соцмережах відео з Кроосом і запропонував своїй аудиторії більше дізнатися про гравця. У відповідь Тоні подякував українцю.

Окрім Крооса, Кличко побував у компанії колишнього гравця "Баварії" Лукаша Подольського, легендарного екс-тренера мюнхенців Юппа Хайнкеса, президента клубу Улі Генесса та інших.


Фото: GETTY IMAGES

Тоні Кроос – відомий німецький футболіст, чемпіон світу 2014 року у складні збірної Німеччини. Триразовий переможець Ліги чемпіонів у складі "Реалу", де виступає до сьогодні. Також переможець Ліги чемпіонів 2013 року у складі "Баварії".

Нещодавно був опублікований трейлер документального фільму про Крооса. Вихід фільму запланований на 4 липня.

Документальний фільм Манфреда Ольденбурга за участю Тоні Крооса, Зінедіна Зідана, Хосепа Гвардіоли, Юппа Хайнкеса, Улі Хенесса, Флорентіно Переса, Роббі Вільямса та сім'ї Крооса покаже "портрет виняткового футболіста і виняткової людини в постійному винятковому світі".

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Теги: Спорт Бокс Новини Спорту Володимир Кличко Баварія Реал
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