Кличко заговорив про повернення й планує побити рекорд Формана

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Володимир Кличко
Володимир Кличко / imago images

Володимир Кличко знову заговорив про відновлення кар'єри професійного боксера. Кличко-молодший може повернутися, щоб побити рекорд Джорджа Формана.

За словами Кличка, він готовий повернутися у ринг не для того, щоб просто когось перемогти.

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Чи можу я битися? Так. Просто зараз я тримаю перед собою відкритими будь-які варіанти. Не буде камбеку, щоб просто повернутися і зламати комусь щелепу... Це буде камбек, щоб побити рекорд,
– цитує Кличка Business Insider.

Володимир наголосив, що питання грошей не є пріоритетним для нього, а йдеться про те, щоб увійти в історію.

Чи приваблює це (рекорд Формана, – Спорт24)? Я б сказав, так, це круто. Джордж Форман зробив це. Мені здається, йому було 45 років, коли він став чемпіоном, і це досить крута заява,
– сказав Володимир.

Як відомо, Джордж Форман став чемпіоном світу у суперважкій вазі у віці 45 років. Наразі Володимиру Кличку тільки 43 роки.

Останній бій Володимир Кличко провів 29 квітня 2017 року. Українець програв Ентоні Джошуа у видовищному поєдинку.

Володимир Кличко – Ентоні Джошуа відео бою

 

 

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Володимир Кличко
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