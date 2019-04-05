Кличку краще не виходити в ринг проти мене – я виходжу вбивати, – чемпіон WBC

Чемпіон світу за версією WBC у суперважкій вазі американець Деонтей Уайлдер впевнений, що екс-чемпіон світу Володимир Кличко не захоче зустрічатися з ним в рингу, якщо прийме рішення повернутися у бокс.

Уайлдер вважає, що Кличку потрібно провести спершу декілька боїв, щоб продемонструвати свою форму.

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Давайте подивимося, що він зробить. Нехай для початку повернеться і набере форму. Адже він і перед Джошуа не бився два роки або скільки там? Він вийшов і програв. Але це як і раніше ім'я – це все ще Кличко. Він творив неймовірні речі – цього у нього не відняти. Я багато чому навчився, коли їздив до нього в табір,

– цитує американця Boxingscene.

Водночас Уайлдер впевнений, що Кличку не варто з ним битися.

Йому краще не виходити в ринг проти мене – я виходжу вбивати. Я не граю в іграшки. Якщо чесно, не думаю, що він захоче бій проти мене. Кличко міг багато разів мене викликати, але ніколи не згадував мого імені. Ніхто не говорить "Деонтей Уайлдер", тому що всі знають, що це важко,

– сказав боксер.

У свою чергу колишній промоутер Володимира Кличка Том Леффлер хоче, щоб українець у разі повернення у бокс спробував відібрати титул у чемпіона світу за версією WBC у суперважкій вазі Деонтея Уайлдера.

У березні 2018 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення на ринг.

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році – в травні, вересні та грудні. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень. Стрімінгова компанія DAZN зробила найкращу пропозицію українцю. Тепер на кону 80 мільйонів доларів.

Володимир Кличко поки не дав відповіді на пропозицію DAZN.

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