Климець зупинилася за крок від медалі чемпіонату світу, Ляхова та Прищепа – поза фіналом

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Ірина Климець
Ірина Климець / Фото з відкритих джерел

У столиці Катару – місті Доха триває чемпіонат світу з легкої атлетики. У фіналі змагань з метання молота українка Ірина Климець посіла 5 місце і встановила особистий рекорд.

Найкраща спроба Ірини – 73.56 м. Цей результат є особистим рекордом 24-річної Климець в кар’єрі. Вона стала першою українкою за останні 14 років, яка зуміла пробитися у фінал ЧС в цьому виді програми.

До уваги: Три українки вийшли у фінал чемпіонату світу з легкої атлетики: результати першого дня чемпіонату світу з легкої атлетики

Українські бігунки Наталя Прищепа та Ольга Ляхова припинили боротьбу за нагороди світової першості на стадії півфіналу.

Ляхова посіла 3 сходинку в першому півфінальному забігу (2:00.72), а Прищепа пробігла з 5-м часом у другому забігу (2:01.24). До фіналу виходили по дві найкращі з кожного півфіналу та два найкращих результати за часом.

Також українська команда в складі Данила Даниленка, Тетяни Мельник, Катерини Климюк та Олексія Позднякова не зуміла пробитися до фіналу чемпіонату світу з легкої атлетики.

Українці в змішаній естафеті 4х400 метрів показали час 3:17,50 хвилини і посіли сьоме місце в першому півфіналі. Українська команда поступилася переможцям забігу збірній США більше 5 секунд.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Легка атлетика
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