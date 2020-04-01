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Клонування Світоліної, як тенісистка взяла участь у челенджі відомої співачки: відео

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Еліна Світоліна / facebook.com/elinasvitolinaofficial

Перша ракетка України Еліна Світоліна не зупиняється та далі бере участь у різноманітних челенджах під час карантину. Українка виклала свій танцювальний ролик у TikTok, а фанати вже почали жартувати із тенісистки.

Еліна Світоліна поділилась у своєму інстаграмі новим відео. Українка вирішила взяти участь у новому челенджі від відомої співачки Дженніфер Лопес #jlotiktokchallenge. 

Варто побачити Ефективні тренування для ніг від Еліни Світоліної: відео

На відео Еліна не сама, тенісистка клонувалась, тому танцюють цілих п'ять Елін Світоліних. Участь українки у челенджі підтримала білоруська тенісистка Вікторія Азаренко, яка вже виклала свій танцювальний ролик.

Дженніфер Лопес змусила мене танцювати,
– написала тенісистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@jlo got me moving and sweating.. #jlotiktokchallenge #tiktok #dance #jlosuperbowlchallenge

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Вболівальники під постом почали жартувати, що це карантин так впливає на спортсменку та про те, що судді танцювального шоу "Танці з зірками" точно звернуть на тенісистку увагу. Також фанати подумали, що продюсером танців Світоліної є її бойфренд Гаель Монфіс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JLo x Jbalvin #jlosuperbowlchallenge #stayhome #quarantine

Допис, поширений Victoria Azarenka (@vichka35)

Українка Еліна Світоліна взяла участь у трьох челенджах на підтримку людей із коронавірусом. До цього Світоліна поділилась з усіма, як вміє жонглювати рулоном туалетного паперу тенісною ракеткою у челенджі "Залишайся вдома".

Також спортсменка взяла участь у танцювальному челенджі Vibe Challenge Tik Tok, де учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти. Ще один челендж "Тренуйся вдома – грай за весь світ" спортсменка підтримала у інстаграмі.

Додамо, що через пандемію коронавірусу були скасовані усі тенісні турніри до червня.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту TikTok Дженніфер Лопес Теніс
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