Клонування Світоліної, як тенісистка взяла участь у челенджі відомої співачки: відео
Перша ракетка України Еліна Світоліна не зупиняється та далі бере участь у різноманітних челенджах під час карантину. Українка виклала свій танцювальний ролик у TikTok, а фанати вже почали жартувати із тенісистки.
Еліна Світоліна поділилась у своєму інстаграмі новим відео. Українка вирішила взяти участь у новому челенджі від відомої співачки Дженніфер Лопес #jlotiktokchallenge.
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На відео Еліна не сама, тенісистка клонувалась, тому танцюють цілих п'ять Елін Світоліних. Участь українки у челенджі підтримала білоруська тенісистка Вікторія Азаренко, яка вже виклала свій танцювальний ролик.
Дженніфер Лопес змусила мене танцювати,
– написала тенісистка.
Вболівальники під постом почали жартувати, що це карантин так впливає на спортсменку та про те, що судді танцювального шоу "Танці з зірками" точно звернуть на тенісистку увагу. Також фанати подумали, що продюсером танців Світоліної є її бойфренд Гаель Монфіс.
Українка Еліна Світоліна взяла участь у трьох челенджах на підтримку людей із коронавірусом. До цього Світоліна поділилась з усіма, як вміє жонглювати рулоном туалетного паперу тенісною ракеткою у челенджі "Залишайся вдома".
Також спортсменка взяла участь у танцювальному челенджі Vibe Challenge Tik Tok, де учасник під певну музику повинен енергійно рухати руками і ногами, а під кінець завмерти. Ще один челендж "Тренуйся вдома – грай за весь світ" спортсменка підтримала у інстаграмі.
Додамо, що через пандемію коронавірусу були скасовані усі тенісні турніри до червня.
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