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Клопп кумедно спародіював тренера "Монтеррею" на чемпіонаті світу: фото

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Юрген Клопп / East News

18 грудня "Ліверпуль" здобув путівку у фінал клубного чемпіонату світу. "Мерсисайдці" у складній грі здолали "Монтеррей". Найвеселіший момент напруженої гри стався на 76-й хвилині.

Футболіст "Ліверпуля" Джо Гомес невдало прийняв м'яч, після чого той відскочив в руку. Рефері призначив штрафний, але тренер "Монтеррею" Антоніо Мохамед виявився незадоволеним.

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Антоніо Мохамед вимагає жовту картку для Гомеса / Фото: East News

Він почав вимагав жовту картку, яка б стала для Гомеса другою. Клопп, побачивши апеляції Мохамеда, вирішив спародіювати колегу.


Реакція Клоппа на апеляції Антоніо Мохамеда / Фото: East News

Рефері заспокоїв обох тренерів, але дав кожному по жовтій картці.

Що цікаво, перед грою Мохамед називав Клоппа найкращим тренером у світі, а "Ліверпуль" – найкращою командою. Але після гри він змінив думку.

"Це була друга жовта для Гомеса. Про це я і сказав судді. Але, напевно, футболка "Ліверпуля" має більшу вагу в цьому світі, тому нікого не видалили", – заявив тренер мексиканців.

Юрген Клопп про інцидент не говорив.

У фіналі "Ліверпуль" зіграє з бразильським "Фламенго". Матч відбудеться у суботу, 21 грудня.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Ліверпуль
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