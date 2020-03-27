Клопп розплакався, коли побачив як медики співають You’ll Never Walk Alone в лікарні: відео

Однією з найвідоміших пісень у колі шанувальників футболу є You’ll Never Walk Alone. Її виконують фанати "Ліверпуля" на матчах, а слова з цієї пісні написані на воротах до стадіону "Енфілд Роуд".

Саме цю пісню вирішили виконати медики в лікарні в Англії, щоб підтримати своїх співробітників, які в той час були з хворими на коронавірус. Відео виконання цієї пісні виклали в соцмережі.

Emotional watching this. So much respect for NHS staff at the best of times, but at the moment, putting their lives on the line to protect us from this virus, wow! Total heroes. #YNWA #NHSHeroes pic.twitter.com/VJlA4WrsXO — Mary K Foy (@marykfoy) March 26, 2020

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Це відео побачив і теперішній наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп.

"Мені прислали відео, як люди в лікарні у відділення інтенсивної терапії співають You'll Never Walk Alone, і я тут же заплакав. Неймовірно. Це показує всім, що ці люди не просто працюють, а роблять це з правильним настроєм. Вони звикли допомагати іншим, і нам теж потрібно навчитися цьому, тому що нас зазвичай турбують лише свої проблеми. Але для них це щоденна робота. Вони наражають себе на небезпеку, тому що допомагають хворим, людям з серйозними проблемами. Я просто не можу сильніше висловити своє захоплення, просто не можу", – розповів Клопп і коментарі офіційному сайту "Ліверпуля".

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