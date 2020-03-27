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Клопп розплакався, коли побачив як медики співають You’ll Never Walk Alone в лікарні: відео

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Юрген Клопп / twitter.com/LFC

Однією з найвідоміших пісень у колі шанувальників футболу є You’ll Never Walk Alone. Її виконують фанати "Ліверпуля" на матчах, а слова з цієї пісні написані на воротах до стадіону "Енфілд Роуд".

Саме цю пісню вирішили виконати медики в лікарні в Англії, щоб підтримати своїх співробітників, які в той час були з хворими на коронавірус. Відео виконання цієї пісні виклали в соцмережі.

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Це відео побачив і теперішній наставник "Ліверпуля" Юрген Клопп.

"Мені прислали відео, як люди в лікарні у відділення інтенсивної терапії співають You'll Never Walk Alone, і я тут же заплакав. Неймовірно. Це показує всім, що ці люди не просто працюють, а роблять це з правильним настроєм. Вони звикли допомагати іншим, і нам теж потрібно навчитися цьому, тому що нас зазвичай турбують лише свої проблеми. Але для них це щоденна робота. Вони наражають себе на небезпеку, тому що допомагають хворим, людям з серйозними проблемами. Я просто не можу сильніше висловити своє захоплення, просто не можу", – розповів Клопп і коментарі офіційному сайту "Ліверпуля". 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Коронавірус COVID-19 ФК Ліверпуль Юрген Клопп
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