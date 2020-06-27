Футболісти друголігового "Калуша" отримали від керівництва клубу СМС про те, що їм надається статус вільного агента.

Цим правом вже скористалися два гравці – Данило Книш перейшов у "Минай", а Володимир Сениця став гравцем "Інгульця". Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Про головне Український футбольний клуб Другої ліги раптово припиняє існування

За словами головного тренера "Калуша" Степана Матвіїва, перед командою є фінансові заборгованості, однак, вони не критичні. Наставник сподівається, що команда все ж продовжить своє існування. Остаточна доля клубу стане відома наступного тижня.

Що відомо про ФК "Калуш"

Професійний статус "Калуш" отримав після краху іншого західноукраїнського клубу – моршинської "Скали". Власне, ця команда на Івано-Франківщину й перебралася.

У 2010 році ФК "Калуш" припинив свою участь в чемпіонаті області вже після першого кола. 2011 рік відроджений ФК "Калуш" розпочав у другій лізі обласного чемпіонату.

Вже у 2018 році команда повернула собі професійний статус і, вперше, за 13 років заявилася на чемпіонат Другої ліги України і в дебютному сезоні після повернення пройшла до 1/8 фіналу Кубка України.