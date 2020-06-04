Турецький футбольний клуб "Трабзонспор" офіційно відсторонений від виступу в Лізі чемпіонів або Лізі Європи на один рік. Клуб не дотримався правил фінансового фейр-плей.

Палата УЄФА з фінансового контролю клубів (CFCB) покарала турецький клуб за недотримання правил фінансового фейр-плей. Про це повідомляє сайт УЄФА.

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"Трабзонспор" не виконав умови УЄФА

У травні 2016 року УЄФА і "Трабзонспор" уклали мирову угоду, за умовами якої клуб мав виконати ряд умов. Інакше команді загрожувало виключення з єврокубків на один сезон.

Умови, обговорені з УЄФА, "Трабзонспор" не виконав. 5 липня 2019 року УЄФА ухвалив, що клуб не зміг стати беззбитковим.

Тому в один з найближчих двох сезонів (2020/21 і 2021/22) команда не зіграє в Лізі чемпіонів або Лізі Європи, якщо потрапить туди за підсумками виступу в національному чемпіонаті.

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До припинення нинішнього сезону "Трабзонспор" лідирував у чемпіонаті Туреччини.

У клубі виступає колишній футболіст харківського "Металіста" Хосе Соса.