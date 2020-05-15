24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

Клуб Першої ліги хоче взяти Коноплянку у "Шахтаря" в оренду на півроку

-
Євген Коноплянка
Євген Коноплянка / ФК "Шахтар"

Спортивний директор першолігового "Минаю" Михайло Кополовець хотів би запросити півзахисника "Шахтаря" та збірної України Євгена Коноплянку в оренду.

Про це граючий спортивний директор "Миная" Кополовець розповів у інтерв'ю Footballhub.

До слова Український футболіст з коронавірусом вперше розповів про свій стан

Федецького дуже хотів би, він би нам додав характеру. Я дуже хотів Артема, авторитету. Кого ще я взяв би? Кожанова, він у "Волині". І Саню Гладкого в атаку.

Зараз такі молоді футболісти, я краще б взяв старих пенсіонерів, старих приєднав, тому що вони більше нам допоможуть, ніж молодь. Я Федецького хотів. Якби він не вибрав політичний шлях, то як мінімум півроку він би пограв у "Минаї". Думаю, ми візьмемо Коноплянку з "Шахтаря" в оренду на півроку,
– розповів він.

  • Раніше у Україні COVID-19 вперше підтвердили у професійного футболіста. Інформацію підтвердили у медичній службі ФК "Минай". COVID-19 виявили в Ігоря Вагіна.
  • "Минай" у Першій лізі посідає 4 сходинку та претендує на вихід у Прем'єр-лігу.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Шахтар Трансфери Євген Коноплянка Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Крик молоді "Динамо": талановиті футболісти розповіли, чому готові покинути свій клуб
сьогодні , 13:58 Крик молоді "Динамо": талановиті футболісти розповіли, чому готові покинути свій клуб
Михайло Гема
Відновлення футбольного сезону: коли повернуться топ-чемпіонати
сьогодні , 11:46 Відновлення футбольного сезону: коли повернуться топ-чемпіонати
Михайло Гема
Найтрагічніші аварії у Формулі-1, які завершувалися смертю: відео
14 травня , 18:19 Найтрагічніші аварії у Формулі-1, які завершувалися смертю: відео
Михайло Гема