19-річний сенегальський футболіст Мамаду Ламін Данфа офіційно перейшов у ковалівський "Колос" з сенегальського клубу "Касса Спортс".

Умови угоди не розголошуються. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Що відомо про Мамаду Данфа

19-річний сенегалець може зіграти як на позиції атакуючого півзахисника, так і в центрі нападу. У минулому році Данфі грав за молодіжну збірну Сенегалу на чемпіонаті світу U-20, а пізніше дебютував у складі національної команди.

Данфі вже встиг зіграти за "Колос" в товариському матчі проти "Олімпіка" (1:2), який відбувся після закінчення карантину. У "Колосі" Мамаду Данфа виступатиме під 94 номером.

Перший африканський легіонер в історії "Колоса" може дебютувати за команду Руслана Костишина в офіційних матчах у суботу, 6 червня, у грі з "Зорею".

Додамо, що першим іноземним футболістом в історії ковалевцев став Арні Вільхамссон.

Наступний матч ковалівський "Колос" зіграє у суботу, 6 червня, проти луганської "Зорі".