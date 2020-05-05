Футболіст клубу Бундесліги потрапив у гучний скандал через порушення карантину: відео

Футбольний клуб "Герта" відреагував на скандальний інцидент за участю форварда Соломона Калу, який порушив правила соціального дистанціювання в рамках протоколу про рестарт Бундесліги.

Гравець був відсторонений від тренувань і матчів на невизначений термін, повідомляє пресслужба клубу.

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Соломон Калу провів прямий ефір у Facebook під час медичного огляду команди перед поновленням сезону.

Під час десятихвилинного відео футболіст привітався за руку з партнерами і не виконував правила соціального дистанціювання, прописані в протоколі ліги про відновлення сезону.

Як Соломон Калу порушив правила карантину: дивіться відео

Мені шкода, якщо здалося, що я не сприймаю проблему коронавірусу всерйоз. Перепрошую. Я дуже сильно переживаю за людей в Африці, оскільки там рівень медицини не настільки високий, як у Німеччині. Я дійсно був радий, що ні у кого з моїх партнерів по команді не виявили коронавірус. Хочу вибачитися перед тими, кого я знімав на відео і хто не хотів опинитися в цій ситуації,

– наводить слова Калу офіційний сайт "Герти".

На цьому тижні має бути прийнято рішення щодо відновлення сезону в Бундеслізі. Керівництво ліги розглядало варіант з поновленням матчів чемпіонату 9 травня.

Останній матч чемпіонату Німеччини був зіграний 11 березня. "Герта" пішла на вимушену паузу на 13-му місці.

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