Клуб чемпіонату Іспанії хоче підписати Романа Зозулю

Нападник Роман Зозуля може піти на підвищення. Форвард, який виступає за "Альбасете", що виступає у другому за силою чемпіонаті Іспанії, може перейти у "Хетафе".

Клуб із передмістя Мадрида зацікавлений у підписанні Зозулі, адже нападник вже влітку стане вільним агентом. Відтак може перейти до них безкоштовно. А попередню угоду з гравцем команда може підписати вже. Про зацікавленість в українському гравцеві зі сторони "Хетафе" пише Elgoldigital.com.

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Та варто зауважити, що у контракті Зозулі є пункт, за яким він може і надалі залишитися у "Альбасете". Це станеться у тому випадку, якщо його команда підніметься у Прімеру. Поки ж "Альбасете" займає перше місце у Сегунді й має шанси підвищитися у класі. Українець за 20 матчів у чемпіонаті забив 7 голів.

Щодо "Хетафе", то команда у Прімері на п’ятому місці й бореться за потрапляння у Лігу чемпіонів у наступному сезоні.

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