Клуб із Дніпра судиться з УАФ і звинувачує організацію в корупції

Клуб із Дніпра під назвою ФК "Перемога" намагається потрапити до складу учасників Другої ліги, проте Українська асоціація футболу відмовляє представникам клубу.

На сторінці у Facebook керівництво клубу опублікувало заяву, в якій звинуватило УАФ в подвійних стандартах, що породжують корупцію.

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Сьогодні футбольний клуб "Перемога" (місто Дніпро) з величезними зусиллями все ж таки отримав офіційну відмову щодо нашої переатестації від Української асоціації футболу. Там йдеться про те, що регламент УАФ не передбачає варіанту перегляду цього рішення.



Проте, справа тут вже навіть не в цьому, а в тому, що ухвалою Суду зупинино дію рішення Атестаційного комітету УАФ, тому члени комітету могли законно переглянути своє рішення, і у таких випадках колишня ФФУ завжди вміло "жонглювала" власним регламентом, переписуючи його на догоду зацікавленим особам. Тепер з’ясовується, що в УПЛ можна грати і без команд U-21 і U-19. Ось тут ми яскраво побачили подвійні стандарти у чистому вигляді, що породжують корупцію, яка панує у верхніх ешелонах влади нашого футболу,

– йдеться у заяві.

Як відомо раніше, команди "Олімпіка" U-19 і U-21 були викриті в договірних матчах і відсторонені від участі в змаганнях під егідою УФА, УПЛ та ПФЛ у сезоні-2019/20.

Це тягнуло автоматичну відмову у видачі ліцензії клубу, адже участь молодіжних команд в чемпіонаті обов'язкова згідно з регламентом. Однак "Олімпік" все ж отримав ліцензію.