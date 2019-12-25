Клуб Мілевського зіграє з "Динамо"

Київське "Динамо" на тренувальних зимових зборах в Туреччині зіграє контрольний матч з "Динамо" Брест. Гра відбудеться 27 січня.

Про товариський матч між клубами повідомляє сайт брестського "Динамо". У вересні 2017 року клуби вже проводили спаринг. Гра завершилася розгромною перемогою київського "Динамо" з рахунком 7:0.

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Контрольний матч з брестським клубом також проведе "Маріуполь". Гра відбудеться 24 січня.

Як відомо, за "Динамо" з Бреста виступають декілька українців. Контрактом з білорусами пов'язані ексгравці київського "Динамо" Артем Мілевський, Євген Хачеріді, Олексій Хобленко та колишній футболіст "Шахтаря" Олександр Нойок.

Білоруський клуб у сезоні 2019 виграв внутрішній чемпіонат. Гол українця Хобленка приніс "динамівцям" перемогу над "Вітебськом", а відтак і золоті медалі чемпіонату.

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Що стосується київського клубу, то "біло-сині" запланували близько 9 товариських матчів на двох зимових зборах.