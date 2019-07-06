Клуб НБА гарантував контракт українському баскетболісту

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / з відкритих джерел

Керівництво баскетбольного клубу "Детройт" прийняло рішення гарантувати контракт українського захисника Святослава Михайлюка. Михайлюк взимку приєднався до "Пістонс".

Про те, що "Детройт" гарантував контракт українцю повідомляє прес-служба клубу.

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Це означає, що тепер Михайлюк отримає 1,4 мільйона доларів, які належать йому за наступний сезон.

Це станеться навіть у тому випадку, якщо "Детройт" раптом вирішить відрахувати Михайлюка або обміняти його в іншу команду ліги.

Варто зазначити, що контракт Михайлюка з "Лейкерс" був розрахований на три роки, останній з яких не був гарантованим.

Минулої ночі Святослав провів відмінну гру за свою команду в літній лізі НБА.

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол NBA Святослав Михайлюк
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