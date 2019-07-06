Клуб НБА гарантував контракт українському баскетболісту
Керівництво баскетбольного клубу "Детройт" прийняло рішення гарантувати контракт українського захисника Святослава Михайлюка. Михайлюк взимку приєднався до "Пістонс".
Про те, що "Детройт" гарантував контракт українцю повідомляє прес-служба клубу.
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Це означає, що тепер Михайлюк отримає 1,4 мільйона доларів, які належать йому за наступний сезон.
Це станеться навіть у тому випадку, якщо "Детройт" раптом вирішить відрахувати Михайлюка або обміняти його в іншу команду ліги.
Варто зазначити, що контракт Михайлюка з "Лейкерс" був розрахований на три роки, останній з яких не був гарантованим.
Минулої ночі Святослав провів відмінну гру за свою команду в літній лізі НБА.
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