Клуб НБА встановив божевільний рекорд після неймовірного камбека: відео

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"Лос-Анджелес Кліпперс"
"Лос-Анджелес Кліпперс" / Фото з відкритих джерел

"Кліпперс" перемогли в серії плей-оф "Голден Стейт"(135:131) і зрівняли рахунок у протистоянні першого раунду.

Ця виїзна перемога відзначилася рекордом НБА. "Кліпперс" в третій чверті програвали з відривом в 31 очко (63:94), але зуміли перемогти в грі, зробивши найбільший камбек в історії плей-оф, повідомляє ESPN.

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Останню чверть команда з Лос-Анджелеса виграла з рахунком 41:23, що і дозволило "Кліпперс" тріумфувати.

Раніше найбільший камбек був на рахунку іншої команди з Лос-Анджелеса – "Лейкерс". У 1989 році "озерні" програвали в 29 очок "Сіеттл Суперсонікс", але зуміли виграти матч (97:95).

Наступна гра "Голден Стейт" з "Кліпперс" відбудеться 19 квітня, початок о 5:30.

Відеоогляд матчу Голден Стейт – Кліпперс

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Теги: Спорт Баскетбол
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