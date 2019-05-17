Клуб-новачок АПЛ існував за гроші сім'ї Усами бін Ладена

Футбольний клуб "Шеффілд Юнайтед" отримував фінансову допомогу від сім'ї засновника "Аль-Каїди" Усами бін Ладена.

Один з членів сім'ї відомого терориста, колишнього лідера "Аль-Каїди" Усами бін Ладена інвестував в англійський клуб "Шеффілд Юнайтед" 3,44 млн євро.

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Про це стало відомо в ході судових розглядів між співвласниками клубу Кевіном Маккейбом і членом королівської сім'ї Саудівської Аравії – принцом Абдуллою Аль-Саудом.

Адвокат принца Абдулли Андреас Гледхілл заявив, що три мільйони фунтів позики надійшли в клуб, ймовірно, від одного з членів сім'ї покійного терориста. Фінансова операція, за його твердженням, "проходила під кодовою назвою "Проект Дельта". Також він сказав, що Маккейб, який обіймає посаду голови правління клубу, знав про походження цих коштів.

Крім того, адвокат представив електронні листи колишнього директора клубу Джеремі Таттона, який нібито погрожував злити історію про фінансування сім'єю бен Ладена в пресу, якщо про позику стане відомо. Маккейб звинувачення заперечує і стверджує, що це був жарт.

"Шеффілд Юнайтед" раніше пробився в англійську Прем'єр-лігу. Усама бін Ладен – засновник терористичної організації "Аль-Каїда", якого вбили у 2011 році.

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