Клуб Першої ліги оштрафований на 50 тисяч гривень через курйозну причину

Львівський "Рух" був оштрафований за відмову грати м'ячами Select в матчах Першої ліги 2019/20.

В матчах проти "Волині" та "Прикарпаття" "Рух" грав не Select – офіційними м'ячами Першої ліги, а використовував продукцію Puma. За це львівський клуб отримав штраф 50 тисяч гривень, повідомляє Tribuna.

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Зазначається, що "Рух" порушив статтю 32 регламенту ПФЛ. У цій статті йдеться, що офіційним м'ячем змагань ПФЛ на сезони 2019/20, 2020/21 і 2021/22 визнаний м'яч Select Brillant Super.

Всі клуби ПФЛ під час матчів і тренувань на місці проведення матчів зобов'язані використовувати офіційний м'яч змагань.

За невикористання офіційного м'яча в матчах змагань ПФЛ до клубу застосовуються дисциплінарні санкції у вигляді обов'язкового грошового внеску в розмірі 25 тисяч гривень за кожен матч. Грошовий внесок перераховується на рахунок ПФЛ.

Також в домашніх матчах з "Миколаєвом" (6-й тур) і "Чорноморцем" (8-й тур) "Рух" не використав м'ячі Select. Справи по цим матчам знаходяться в КДК, незабаром підуть аналогічні рішення.