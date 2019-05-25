Клуб Першої ліги отримав пропозицію в 300 тисяч гривень за договірний матч

Представника одного з клубів Першої ліги надійшла пропозиція про організацію договірного матчу з метою поразки команди, щоб допомогти клубу, який претендує на вихід в плей-оф за право зіграти в УПЛ, вирішити поставлену задачу.

Про це повідомляє SportArena з посиланням на власні джерела.

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Винагорода складе суму в районі 300 тисяч гривень. За інформацією видання, правоохоронні органи збираються провести (або вже провели) затримання в разі фіксації передачі грошей.

Раніше журналіст Сергій Болотников в Youtube-програмі "ТаТоТаке" повідомляв, що "Колос" простимулював суперників "Металіста-1925" і "Волині" перед останнім туром.

Нагадаємо, що 25 травня у Першій лізі пройдуть п'ять матчів заключного – 30-го туру. На вихід в плей-оф претендують три клуби, які набрали по 51 очку – "Колос", "Волинь" та "Металіст-1925".

Матчі конкурентів розпочнуться в один час – о 17:00. "Колос" вдома зіграє з "Оболонь-Бровар", "Волинь" в гостях зустрінеться з "Гірником-Спорт", а "Металіст-1925" на виїзді проведе матч з "Авангардом".

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