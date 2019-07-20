Клуб Першої ліги підписав контракт із футболістом з чемпіонату Росії

Луцька "Волинь" підписала контракти з екс-захисником київського "Динамо" Тарасом Михаликом та колишнім гравцем молодіжної збірної України Амбросієм Чачуа.

Михалик не брав участі в останньому контрольному матчі "Волині" через травму, отриману на закарпатському зборі команди, повідомляє Sport Arena.

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В свою чергу, Чачуа вже відіграв у матчі проти ФК "Львів" (1:2) на незвичній позиції правого захисника.

Раніше стало відомо, що "Волинь" підписала контракт з колишнім нападником "Олександрії" Віталій Пономарьовим. Ще раніше до "Волині" приєднався колишній захисник "Металіста 1925" Назар Мельничук.

За підсумками минулого сезону "Волинь" посіла 3 місце в турнірній таблиці Першої ліги, але в перехідних матчах поступилася "Карпатам" (0:0, 1:3) за право грати в елітному дивізіоні.

Тарас Михалик виступає за "Локомотив" з 2013 року. За цей час він виграв 3 Кубка Росії і ще раз став чемпіоном країни.

У минулому сезоні 35-річний Михалик зіграв лише 3 матчі в Кубку Росії, відзначившись 1 гольовою передачею.