Клуб Першої ліги України зіграє проти однієї з найсильніших команд Португалії

Клуб Першо ліги "Прикарпаття" зіграє товариський матч з представником елітного дивізіону Португалії "Брагою".

Матч відбудеться 22-го або 23 травня на стадіоні "Рух". Про це повідомив мер Івано-Франківська Юрій Марцінків у Facebook.

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Дочекалися! До нас на футбол їде "Брага". Товариський матч з МФК "Прикарпаття" одні з лідерів чемпіонату Португалії зіграють на стадіоні "Рух" попередньо 22-го або 23 травня. Тримаємо кулаки за команду рідного краю і разом – до перемоги,

– написав Марцінків.

"Прикарпаття" йде на 10 місці в турнірній таблиці Першої ліги. Наступний матч команда проведе 11 травня проти СК "Дніпро-1".

В цьому сезоні "Брага" вже грала з українським клубом. У кваліфікації Ліги Європи португальці вилетіли після двох матчів із "Зорею" (1:1, 2:2).

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