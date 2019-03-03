Клуб Сергія Реброва знищив суперника у чемпіонаті Угорщини: відео

У матчі 23 туру чемпіонату Угорщини "Ференцварош", який зараз тренує українець Сергій Ребров, добув розгромну перемогу.

"Ференцварош" в 23-му турі чемпіонату Угорщини влаштував розгром "Діошдьйору" – 7:0.

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У складі лідируючого в чемпіонаті "Ференцвароша" в матчі брали участь українці Іван Петряк та Ігор Харатін. Петряк на 56 хвилині зробив гольову передачу, а на 84-й заробив пенальті.

Загалом у матчі три гравці відзначилися дублем – Варга, Сігневіч і Лансафаме. Сьомий гол забив Горріаран.

Після 23 турів "Ференцварош" має в активі 49 очок і продовжує лідирувати в чемпіонаті Угорщини, випереджаючи найближчого переслідувача – "Віді", на шість балів.

Дивіться відеоогляд матчу Ференцварош – Діошдьйор

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