Клуб Сергія Реброва знищив суперника у чемпіонаті Угорщини: відео

289 Читать новость на русском
Сергій Ребров
Сергій Ребров / CNN Türk

У матчі 23 туру чемпіонату Угорщини "Ференцварош", який зараз тренує українець Сергій Ребров, добув розгромну перемогу.

"Ференцварош" в 23-му турі чемпіонату Угорщини влаштував розгром "Діошдьйору" – 7:0.

Читайте також: Гравець збірної України отримав червону картку й підвів свій клуб: відео

У складі лідируючого в чемпіонаті "Ференцвароша" в матчі брали участь українці Іван Петряк та Ігор Харатін. Петряк на 56 хвилині зробив гольову передачу, а на 84-й заробив пенальті.

Загалом у матчі три гравці відзначилися дублем – Варга, Сігневіч і Лансафаме. Сьомий гол забив Горріаран.

Після 23 турів "Ференцварош" має в активі 49 очок і продовжує лідирувати в чемпіонаті Угорщини, випереджаючи найближчого переслідувача – "Віді", на шість балів.

Дивіться відеоогляд матчу Ференцварош – Діошдьйор

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Сотні активістів пікетують будинок Гладковського під Києвом: фото і відео
сьогодні
7169
Теги: Спорт Футбол Угорщина
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ультрас "Шахтаря" показово спалили прапор Росії на матчі з "Чорноморцем": відео
сьогодні 13:25 Ультрас "Шахтаря" показово спалили прапор Росії на матчі з "Чорноморцем": відео
1325
"Лаціо" у римському дербі розгромило "Рому: відео голів
сьогодні 13:08 "Лаціо" у римському дербі розгромило "Рому: відео голів
119
Зірковий український боксер програв бій за титул чемпіона Європи: відео
сьогодні 12:27 Зірковий український боксер програв бій за титул чемпіона Європи: відео
1949
"Шахтар" мінімально переміг "Чорноморець" завдяки голу з пенальті: відео
2 березня 18:54 "Шахтар" мінімально переміг "Чорноморець" завдяки голу з пенальті: відео
606
Травма Соля: на скільки "Динамо" втратило форварда
2 березня 16:42 Травма Соля: на скільки "Динамо" втратило форварда
1028
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук