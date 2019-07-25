Клуб українців розгромив суперника у кваліфікації Ліги Європи

Відбулися перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Серед них свій матч зіграв латвійський "Вентспілс", де виступає двоє українців.

Воротар Костянтин Махновський провів весь матч проти "Гзіра Юнайтед" з Мальти. А нападник Михайло Сергійчук провів на полі 89 хвилин.

Сам же матч закінчився з рахунком 4:0. Українцям відзначитися не вдалося. Хоча саме Сергійчук віддав результативний пас на Тосіна Айєгуна, який і забив четвертий гол.

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Тепер на команди очікує матч-відповідь. Він запланований на 1 серпня. Переможець цієї пари вийде у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи, де зустрінеться з переможцем пари "Женесс Еш" (Люксембург) / "Гімарайнш" (Португалія). За останніх виступає український захисник Валерій Бондаренко.