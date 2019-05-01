Клуб українців сенсаційно програв у фіналі Кубка Бельгії команді з нижчого дивізіону

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Гравці "Гента" після поразки у фіналі Кубка Бельгії
Гравці "Гента" після поразки у фіналі Кубка Бельгії / kaagent.be

Бельгійський "Гент", за який виступають троє українців – Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук, програв у фіналі Кубка країни. При цьому поступився він команді, яка представляє нижчий дивізіон.

Саме "Гент" був фаворитом у фіналі проти "Мелехена", який представляє другий за силою дивізіон чемпіонату Бельгії. При цьому жоден з українців, які виступають за "Гент". не потрапили до основного складу – Пластун та Безус залишилися у запасі, а Яремчук відбував дискваліфікацію.

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Саме "Гент" першим вийшов вперед – відзначився Домпе. Та ще до перерви "Мелехен" зрівняв рахунок. А по перерві забив ще один гол. Лише після цього на поле випустили Безуса. Українець був активний у грі – віддавав паси та сам пробивав по воротах суперників. Але голів команди більше не забивали.

"Мелехен" доволі неочікувано виграв Кубок Бельгії. Це перший трофей команди у XXI столітті. У минулому сезоні команда вилетіла у нижчий дивізіон, але зараз займає перше місце у Лізі Proximus та може повернутися до еліти бельгійського футболу.

Гент – Мехелен 1:2
Голи: Домпе, 32 – Сторм, 38, Мера, 62

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Теги: Спорт Футбол Бельгія Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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