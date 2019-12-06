Клуб українця Чигринського очолив тренер, який голосно заявив про себе в Росії

55-річний колишній головний тренер "Спартака" Массімо Каррера став новим наставником грецького АЕКа.

Контракт з фахівцем розрахований на 2 роки. Італієць 6 грудня прибуде до Греції для підписання угоди, повідомляє Sky Sport Italia

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Найбільше досягнення в тренерській кар'єрі Каррери – чемпіонство з московським "Спартаком" після 16-річної перерви в сезоні 2016/17. На тренерському містку АЕКа Каррера замінить Ніколаос Костеноглу, який пропрацював в клубі кілька місяців.

Раніше АЕК не зміг домовитися з росіянином Леонідом Слуцьким, який недавно покинув голландський "Вітесс".

АЕК, набравши 18 очок в 12 турах, займає п'яте місце в таблиці, відстаючи від лідируючого "Олімпіакоса" на 10 очок.