Клуб українця програв у плей-офф НБА та встановив ганебний антирекорд: відео
В НБА були зіграні чергові матчі плей-офф. Відтак визначилася ще одна команда яка зіграє у наступному раунді. А також невдаха, який вилетів. Останнім став клуб українця Святослава Михайлюка "Детройт".
"Детройт" програв три попередні матчі проти "Мілуокі". Тому задля збереження шансів на боротьбу, був змушений вигравати четверту гру. І був близький до того. вигравши перші дві чверті. Але проваливши третю чверть, команда так і не змогла зібратися. Тож четверта чверть теж на користь "Мілуокі". У підсумку останні виграли серію 4:0 та вийшли у наступне коло плей-офф НБА.
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Таким чином "Детройт" встановив рекорд НБА – команда програла 14 матчів поспіль в плей-офф. "Детройт" не вигравав у плей-офф з сезону 2007-2008. До цього рекорд належав "Нью-Йорку".
Детройт – Мілуокі 104:127 (28:26, 34:30, 23:39, 19:32)
Варто додати, що українець Святослав Михайлюк не зіграв у плей-офф. У нього травма, після якої він відновлюється.
У ще одному матчі "Юта" таки змогла скоротити відставання у серії, вигравши домашній матч проти "Х'юстона". Однак "Рокетс" і надалі попереду у серії 3:1.
Юта – Х'юстон 107:91 (32:24, 21:23, 23:32, 31:12)
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