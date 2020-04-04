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Клуб українця виграв Суперкубок Таджикистану, матч проходив без глядачів

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"Істіклол" став володарем Суперкубка Таджикистана / fc-istiklol.tj

Ще одна країна вирішила розпочати футбольний сезон, попри пандемію коронавірусу в світі. Цього разу матчі відбуватимуться в Таджикистані.

Розпочали футбольний сезон в цій країні матчем за Суперкубок. Його виграв чинний чемпіон та володар кубка країни "Істіклол" з Душанбе. Команда здобула вольову перемогу над "Худжандом".

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У складі "Істіклола" весь матч відіграв український захисник Олексій Ларін.

Варто відзначити, що сам матч за Суперкубок відбувся за порожніх трибун. Без глядачів відбудуться і перші матчі в чемпіонаті. Хоча в Таджикистані офіційно не було виявлено інфікованих на коронавірус.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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