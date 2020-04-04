Клуб українця виграв Суперкубок Таджикистану, матч проходив без глядачів
Ще одна країна вирішила розпочати футбольний сезон, попри пандемію коронавірусу в світі. Цього разу матчі відбуватимуться в Таджикистані.
Розпочали футбольний сезон в цій країні матчем за Суперкубок. Його виграв чинний чемпіон та володар кубка країни "Істіклол" з Душанбе. Команда здобула вольову перемогу над "Худжандом".
Читайте також "Селтік" українця Мар'яна Шведа можуть визнати чемпіоном Шотландії
У складі "Істіклола" весь матч відіграв український захисник Олексій Ларін.
Варто відзначити, що сам матч за Суперкубок відбувся за порожніх трибун. Без глядачів відбудуться і перші матчі в чемпіонаті. Хоча в Таджикистані офіційно не було виявлено інфікованих на коронавірус.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 15:47 Коронавірус в Іспанії: кількість смертей вперше зменшилася за останній тиждень
сьогодні , 13:59 Під Москвою через вибух газу обвалився під’їзд будинку: є загиблий – фото, відео
сьогодні , 08:20 Усик назвав нову дату бою з Чісорою, футбол планують відновити у травні: новини спорту 3 квітня
сьогодні , 14:20 Гравець збірної України, який здолав коронавірус, поспілкується з вболівальниками: дата і час
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Президент УЄФА Чеферін пригрозив Бельгії виключенням з єврокубків – причинасьогодні , 10:17
-
Усик назвав боксерів, з якими хоче битися після Чісорисьогодні , 18:16
-
Коронавірус зірвав трансфер "Шахтаря" з бразильським клубомсьогодні , 13:11
-
УЄФА привітав "Шахтар" з днем народження, згадавши найкращі голи "гірників": відеосьогодні , 12:05
-
Дівчина Роналду підстригла футболіста просто вдома під час карантину: відеосьогодні , 17:49
-
Син легендарного футболіста "Мілана" вилікувався від коронавірусасьогодні , 09:01
Пропозиції партнерів
Коментарі