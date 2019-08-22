Клуб УПЛ дозаявив на новий сезон швейцарського футболіста

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Гріффін Сабатіні
Гріффін Сабатіні / Фото з відкритих джерел

Клуб української Прем'єр-ліги СК "Дніпро-1" дозаявив на сезон 20-річного швейцарця на ім'я Гріффін Сабатіні.

Швейцарський півзахисник Гріффін Сабатіні потрапив до заявки СК "Дніпро-1", повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Зазначимо, що Сабатіні народився у Зімбабве, проте має швейцарський та італійський паспорти.

Гріффін народився 23 вересня 1998 року. Останнім клубом, за який виступав Сабатіні, був швейцарський "Волен" U-23.

У останньому матчі УПЛ полтавська "Ворскла" у рідних стінах розділила очки з новачком чемпіонату України "Дніпром-1". Команди зіграли в результативну нічию 1:1.

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Теги: Футбол Спорт УПЛ ФК Дніпро-1
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