Клуб УПЛ дозаявив на новий сезон швейцарського футболіста
Клуб української Прем'єр-ліги СК "Дніпро-1" дозаявив на сезон 20-річного швейцарця на ім'я Гріффін Сабатіні.
Швейцарський півзахисник Гріффін Сабатіні потрапив до заявки СК "Дніпро-1", повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Зазначимо, що Сабатіні народився у Зімбабве, проте має швейцарський та італійський паспорти.
Гріффін народився 23 вересня 1998 року. Останнім клубом, за який виступав Сабатіні, був швейцарський "Волен" U-23.
У останньому матчі УПЛ полтавська "Ворскла" у рідних стінах розділила очки з новачком чемпіонату України "Дніпром-1". Команди зіграли в результативну нічию 1:1.
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