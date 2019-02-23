Клуб УПЛ дозаявив одразу 9 нових футболістів: імена

"Арсенал-Київ" розширив свою заявку на другу частину української Прем'єр-ліги сезону 2018/19.

Столичний клуб дозаявив на весняну частину чемпіонату України відразу 9 новачків, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

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Серед новачків:

Воротарі: Роман Підківка, Пейман Салехісервак (Іран);

Захисники: Дмитро Башлай, Сергій Вакуленко, Максим Жичиков;

Півзахисники: В'ячеслав Танковський, Джаба Ліпартія (Грузія);

Нападники: Олександр Ковпак, Гегам Кадімян (Вірменія).

Цікаво, що київський клуб поки не оголошував про підписання контрактів з цими виконавцями. "Арсенал-Київ" перед весняною частиною сезону посідає останню сходинку в чемпіонаті України. В активі "гармашів" лише 8 очок після 18 турів.

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