Клуб УПЛ може переїхати в інше місто та змінити назву

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"Олімпік" може переїхати у Білу Церкву
"Олімпік" може переїхати у Білу Церкву / ФК "Олімпік"

Донецький "Олімпік" зараз виступає в Києві. Однак у клубі думають над тим, щоб переїхати в інше місто.

Інформацію про те, що "Олімпік" розглядає варіанти переїзду, підтвердив директор та співвласник клубу Олексій Антонов в інтерв'ю Tribuna.com.

"У нас переговори з різними містами. На першому плані Біла Церква. Спілкуємося з ними, з депутатською групою, на рівні області та міста. У нас є з ними проєкт, є куди рухатися. Коли прийдемо до спільного знаменника, переїдемо туди. У всякому разі ми хочемо переїхати. Головне, щоб це були міста-супутники Київської області", – заявив Антонов.

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При цьому він зазначив, що клуб може і змінити назву після переїзду. Однак зазначив, що клуб хоче переїхати поближче до Києва. Адже в інші міста неохоче їдуть футболісти.

"Якщо ми перебуваємо тут, дуже зручно рухатися автобусом в різні міста України. До Києва їдуть всі футболісти. Якщо будемо в маленькому провінційному місті, туди не поїдуть футболісти. Навіть по Сумах дивився – футболісти не хотіли там жити", – зазначив Антонов.

Нагадаємо, після захоплення Донецька "Олімпік" тимчасово перебрався до Києва. Команда виступає на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Олімпік
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