Клуб УПЛ "Дніпро-1" не будуть перейменовувати в наступному сезоні

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СК "Дніпро-1"

Перейменування клубу української Прем'єр-ліги СК "Дніпро-1" не відбудеться по ходу поточного сезону.

За інформацією, озвученою в Youtube-шоу "ТаТоТаке", "Дніпро-1" не буде перейменований в "Дніпро" ні зараз, ні наступного літа.

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Раніше повідомлялося, що ребрендинг "Дніпра-1" у вигляді нової назви і емблеми може статися по закінченню поточного сезону, а посприяти цьому може олігарх Ігор Коломойський.

"Дніпро-1" створили в 2017 році як альтернативу колишньому професійному клубу "Дніпру", який був розформований через фінансові проблеми і зараз ніде не виступає.

На даний момент СК "Дніпро-1" має в своєму активі 12 залікових пунктів після 14 турів чемпіонату – це 9 позиція в турнірній таблиці.

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Дніпро-1
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