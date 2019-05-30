Клуб УПЛ очолить бразильський фахівець

Матч 32-го туру чемпіонату України з футболу "Львів" – "Шахтар" стане останнім для 55-річного українського тренера Богдана Блавацького в якості наставника львівської команди.

Після завершення сезону "Львів" очолить бразильський тренер, але ім'я наставника невідомо. Про це повідомляє телеканал "Футбол 1".

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Богдан Блавацький очолює "Львів" з середини квітня поточного року. Спеціаліст очолив ФК "Львів" після того, як у відставку подав Юрій Бакалов. Тож на першу гру проти "Олександрії" команду вивів тренерський тріумвірат – Юрій Панфілов, Віталій Шпанюк і Тарас Гребенюк. А керівництво клубу розглядало декілька кандидатур, у тому числі з-за кордону.

У поточному сезоні "Львів" посів 6 місце в УПЛ, за один тур до фінішу чемпіонату маючи в активі 34 очки.

Спорт 24 писав, що 27-річний захисник "ФК" Львів Володимир Адамюк потрапив у сферу інтересів "Маккабі" з Хайфи.

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