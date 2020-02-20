Клуб УПЛ підписав бразильського форварда, якого оцінюють в 100 тисяч євро

ФК "Львів" підписав угоди з двома гравцями – 21-річним бразильським форвардом Матеусом Яковеллі і 26-річним українським півзахисником Артемом Недолею.

Про це інформує пресслужба клубу.

Читайте також: Трансфери команд УПЛ: зима 2020

Яковеллі провів з ПФК "Львів" збори в Туреччині. Тренерський штаб залишився задоволений його підходом до роботи, тож було вирішено підписати з ним повноцінний контракт.

Зазначимо, Матеус Яковеллі є вихованцем бразильського "Палмейраса", але заграти в чемпіонаті Бразилії йому не вдалося. Гравець виступав за такі команди, як "Реал" Португалія, "Парана" Бразилія і "Ешторіл" Португалія.

До кінця 2019 року на правах оренди виступав за "Операріо" з Бразилії. Тransfermarkt оцінює бразильського футболіста в 100 тисяч євро.

Півзахисник Артем Недоля виступав за такі клуби, як "Севастополь", "Олімпік", "Полтава", "Суми", "Полісся" та "Кремінь".