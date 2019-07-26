Клуб УПЛ підписав одразу 6 новачків, серед яких є бразильці та нігерієць
Донецький "Олімпік" на своєму офіційному сайті оголосив про підписання відразу шести нових футболістів.
Так, новачками донецького клубу стали воротар Герман Пеньков, захисники Іван Трубочкін, Алію Абубакар, півзахисники Тарас Завійський, Фабіньо і Фернандо.
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Фабіньо уклав з клубом трирічну угоду, йому дістався 70-й номер. Раніше виступав за португальські "Торреенсе" і "Піналновенсе", а також бразильські "Васко да Гама" і "Терезополіс".
Абубакар вибрав собі 18-й номер. Термін контракту не повідомляється. Грав за фінські "ПС Кемі" і "КуПС", грузинську "Ділу", "Слуцьк" з Білорусі. Також провів 5 матчів за національну збірну Нігерії U17, c якої в 2013 році виграв чемпіонат світу.
Пеньков в минулому сезоні грав за "Карпати". Йому дістався дворічний контракт і 71-й номер.
Трубочкиін – вихованець "Динамо". Викликався до збірних України різних вікових груп. Також грав за "Крумкачи" (Мінськ), "Арсенал-Київ" і "Чорноморець". Футболіст отримав 3-й номер, а угода розрахована на два роки.
Завійський починав кар'єру в "Карпатах". Виступав за юнацьку збірну України U-19. З вересня 2018 роки захищав кольори клубу 5 дивізіону Німеччини "Бухонов" (Флід). Контракт розрахований на 2 роки, а номер – 9-й.
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Офіційно новий сезон "Олімпік" відкриє 31 липня, коли в стартовому турі УПЛ на виїзді протистоятиме СК "Дніпро-1".