Клуб УПЛ порушить карантин і організує тренувальні збори після Великодня
Клуб УПЛ "Колос" має попередні плани щодо проведення зборів команди після Великодня.
Про це у себе в Twitter повідомив журналіст каналу "Футбол" Ігор Бурбас.
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За його інформацією, гравці повинні здати тести на коронавірус, після чого "Колос" планує влаштувати колективний карантин на власній тренувальній базі.
- Зазначимо, що цьогоріч святкування Великодня відбудеться 19 квітня, а карантин в Україні оголошено до 24 квітня.
- За підсумками першого етапу УПЛ "Колос" спромігся забезпечити собі місце у першій шістці. Після 23 турів в активі команди Руслана Костишина 26 очок.
- Раніше "Колос" закупив для районних лікарень 10 апаратів штучної вентиляції легенів. У клубі призупинили тренування і відправили гравців на карантин.
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