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Український клуб розгромив "Спартак" у товариському матчі

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ФК "Олімпік"

Донецький "Олімпік" провів черговий товариський матч у межах навчально-тренувального збору в Туреччині. Клуб обіграв сербський "Спартак" з Суботіци з рахунком 4:0.

Олімпік – Спартак 4:0

Голи: Завійський 10, Матар 40, Шахаб 51, Романовський, 87

"Олімпійці" з перших хвилин захопили ініціативу в грі і змогли відкрити рахунок вже на 10-й хвилині. Подачу від Політило з кутового на ближній штанзі замкнув Завійський. М'яч після його удару головою по ефектній траєкторії влучив у дальній верхній кут воріт сербів.

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Єдиний небезпечний момент біля воріт "Олімпіка" виник на 37-й хвилині: після затяжної атаки серби вивели на удар свого форварда з правого краю штрафного, але Кичак ліквідував загрозу, відбивши м'яч ногою.

У свою чергу олімпійці ще в першому таймі подвоїли перевагу. Завійський чудовим пасом вивів на побачення з воротарем "Спартака" Матара, і сенегалець спокійно покотив м'яч у дальній угол – 2:0.

Другий тайм серби почали активніше і змогли створити декілька небезпечних моментів біля воріт Кринського. Однак запал спартаківців донеччани тут же загасили забитим голом. Триходівка Кравчук-Тейшейра-Шахаб завершилася виходом один на один останнього, й іранець довів рахунок до розгромного.

"Олімпік" продовжив домінувати, що вилилося в ще один гол від Романовського. Даніель відгукнувся на передачу Пасіча з флангу і встановив остаточний рахунок в матчі – 4:0.

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Автор: Вісент Луїс, Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Олімпік
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