Клуб УПЛ шукає нового тренера-іноземця – журналіст

Футбольний клуб "Львів" продовжує пошуки нового головного тренера після звільнення Юрія Бакалова.

Журналіст ТК "Футбол 1/2" Ігор Бурбас розповів, чому ФК "Львів" досі не представив нового головного тренера команди. Керівництво львів’ян відкинуло декілька українських кандидатур і вирішило пошукати тренера-іноземця.

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ФК "Львів" взяв паузу із призначенням Грозного, марно намагався вмовити Сачка і переключився на пошуки іноземця. Інші кандидатури відпали. Щодо Близнюка у босів – сумніви. Калініченко не пройшов кастинг через зв’язки з РФ. Санжар та Заваров не відповідали внутрішній політиці клубу,

– написав Бурбас в Twitter.

ФК Львів взяв паузу із призначенням Грозного, марно намагався вмовити Сачка і переключився на пошуки іноземця. Інші кандидатури відпали. Щодо Близнюка у босів - сумніви. Калініченко не пройшов кастинг через зв’язки з РФ. Санжар та Заваров не відповідали внутрішній політиці клубу. — Igor Burbas (@iburbas) 15 апреля 2019 г.

Спорт 24 писав, що у понеділок, 8 квітня, "Львів" та 53-річний Юрій Бакалов прийняли рішення розірвати контракт за згодою сторін. Наразі клуб залишається без головного тренера, але "Львів" розглядав на заміну Бакалову ряд кандидатур.

ФК "Львів" займає 6 місце в турнірній таблиці УПЛ, відставання від зони Ліги Європи лише три очки. Наступний матч львівська команда проведе 24 квітня проти "Зорі".

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