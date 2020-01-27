24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Клуб УПЛ з наступного сезону буде грати на новому стадіоні

28 Читать новость на русском
Стадіон "Колос"

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко побував з робочим візитом в селі Ковалівка Київської області.

В Ковалівці зараз йде масштабна реконструкція стадіону "Колос", що є рідною ареною для ФК "Колос" (Ковалівка) – дебютанта Прем'єр-ліги сезону-2019/2020.

Читайте також: "Карпати" можуть зникнути – клуб так і не отримав землю для реконструкції стадіону

У своєму Facebook після зустрічі з президентом "Колоса" і головою Київської обласної асоціації футболу Андрієм Засухою Павелко наголосив, що новий стадіон буде готовий вже до наступного сезону УПЛ.

Стадіон буде розрахований на 5 тисяч місць після реконструкції і відповідатиме вимогам для використання на ньому системи VAR.

Крім цього, стадіон "Колоса" буде в себе вміщати сучасну дренажну систему, а також підігрів поля. Він зможе приймати матчі юнацьких та молодіжних збірних України.

На даний момент "Колос" виступає в Києві на "Оболонь-Арені". Команда на зимову перерву пішла на сьомому місці турнірної таблиці УПЛ.

 

Як правильно лікувати грип та застуду
сьогодні
8913
Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол ФК Колос УПЛ
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:25 Дериземля 17 років тому завоював перше золото в історії України – відео драматичного фінішу
Юрій Семенюк 367
26 січня 13:29 Редкач вкусив свого суперника під час поєдинку – відео
Юрій Семенюк 1980
сьогодні 11:55 Телеведуча назвала "Лейкерс" расистським словом, розповідаючи про загибель Браянта – відео
Юрій Семенюк 767
сьогодні 08:48 Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста
Ігор Саджениця 1546
26 січня 23:15 Рекорди та досягнення Кобі Браянта
Юрій Семенюк 375
Новини
Більше новин
Залиште відгук