Клуб УПЛ з наступного сезону буде грати на новому стадіоні

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко побував з робочим візитом в селі Ковалівка Київської області.

В Ковалівці зараз йде масштабна реконструкція стадіону "Колос", що є рідною ареною для ФК "Колос" (Ковалівка) – дебютанта Прем'єр-ліги сезону-2019/2020.

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У своєму Facebook після зустрічі з президентом "Колоса" і головою Київської обласної асоціації футболу Андрієм Засухою Павелко наголосив, що новий стадіон буде готовий вже до наступного сезону УПЛ.

Стадіон буде розрахований на 5 тисяч місць після реконструкції і відповідатиме вимогам для використання на ньому системи VAR.

Крім цього, стадіон "Колоса" буде в себе вміщати сучасну дренажну систему, а також підігрів поля. Він зможе приймати матчі юнацьких та молодіжних збірних України.

На даний момент "Колос" виступає в Києві на "Оболонь-Арені". Команда на зимову перерву пішла на сьомому місці турнірної таблиці УПЛ.