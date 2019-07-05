Клуб УПЛ залишився без основного воротаря

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Максим Кучинський покинув "Карпати"
Максим Кучинський покинув "Карпати" / ФК "Карпати"

Львівські "Карпати" офіційно оголосили про припинення співпраці з воротарем Максимом Кучинським.

31-річний голкіпер покинув клуб на правах вільного агента, повідомляє офіційний сайт львів'ян.

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ФК "Карпати" подякували гравцю за сумлінну працю і побажали успішного продовження кар'єри. Припинення співпраці з Кучинським пов'язано з тим, що "Карпати" орендували воротаря "Шахтаря" Олега Кудрика.

Кучинський перейшов у "Карпати" влітку минулого року, до цього воротар виступав за "Полтаву" та "Черкащину-Академію".

Зауважимо, що у сезоні 2018/19 Кучинський зіграв за "Карпати" 26 матчів в усіх турнірах, де пропустив 38 голів та 9 матчів відіграв "на нуль".

Спорт 24 писав, що захисник "Прогресу" та збірної Люксембургу Марвін Мартінс продовжить кар'єру в "Карпатах".

 

 

 

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Теги: Спорт Футбол
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