Клуб Ярмоленка може поповнитися ще одним українцем

Український хавбек "Аталанти" Руслан Маліновський може стати одноклубником Андрія Ярмоленка в англійському "Вест Хемі".

"Молотобойці" шукають посилення в центр поля і націлилися на лідера збірної України, повідомляє Sportal.it.

До слова Руслан Маліновський шокував відео з вулиць італійського містечка

Контракт Маліновського з "Аталантою" діє до 2024-го року, а ціна українця – 11 мільйонів євро.

Інтерес до Маліновського також проявляє і "Фіорентина". Однак нещодавно Маліновський розвіяв чутки про переїзд у Флоренцію. За словами футболіста, нема ніяких передумов про перехід у "Фіорентину". Руслан додав, що хоче грати в "Аталанті", адже в клубі з Бергамо йому є що доводити.

"Аталанта" не має наміру розлучатися з Маліновським менш, ніж за 25 мільйонів євро. Руслан виступає в Італії з минулого літа, коли перебрався в клуб з Бергамо з бельгійського "Генка".

У нинішньому сезоні Маліновський відіграв 31 матч за "Аталанту" у всіх турнірах. На рахунку 26-річного українця п'ять голів і три асисти.

В даний момент чемпіонати Італії та Англії припинені через пандемію коронавірусу. "Аталанта" займає четверту сходинку в Серії А, "Вест Хем" йде на 16 місці АПЛ.

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