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Клуб Ярмоленка оригінальним чином поновив тренування попри коронавірус

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Андрій Ярмоленко / ФК "Вест Хем"

У середу, 18 березня, гравці "Вест Хем Юнайтед" повернулися до тренувань в "Раш Грін" в рамках ретельно розробленої програми.

За інформацією офіційного сайту клубу, команда зібралася на тренувальній базі, де провела роботу на свіжому повітрі. Кожен гравець повідомив, що він почувається добре та жодних проблем зі здоров'ям у них немає.

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Цікавості додає той факт, що тренування лондонців було безконтактним. Футболісти займалися на відстані один від одного та дотримувалися всіх правил безпеки. На базі клубу футболістам заборонили відвідувати душові та їдальню.

Для кожного виконавця був розроблений індивідуальний план занять, а персонал постійно слідкує за фізичними даними футболістів. Чи займався у загальній групі Ярмоленко – невідомо.

  • На минулому тижні Прем'єр-ліга призупинила матчі чемпіонату до кінця квітня у зв'язку з пандемією вірусу після зараження головного тренера "Арсеналу" Мікеля Артети.
  • Цього сезону на рахунку Ярмоленка 15 поєдинків, три забиті голи та одна результативна передача. Свій останній поєдинок Андрій провів ще 14-го грудня. Тоді він отримав травму та вибув на тривалий термін.
  • Наразі "Вест Хем" посідає 16 сходинку в турнірній таблиці внутрішньої першості.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус Covid-19 Спорт Футбол Лондон Вест Хем Андрій Ярмоленко
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