Клуб з Барселони буде слідкувати за юним талантом "Динамо"

Нападник "Динамо" Назарій Русин, який проводить нинішній сезон в оренді у "Зорі", привернув увагу іспанського клубу.

"Еспаньйол", який зіграє в плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти "Зорі", буде стежити за прогресом українського форварда.

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Зазначимо, що Назарій Русин не допоможе команді через вилучення у матчі проти софійського ЦСКА. За "Зорю" Назарій виступає на правах оренди з київського "Динамо". У нинішному сезоні за луганчан Назарій зіграв чотири матчі, в яких забив два м'ячі.

Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що точно не продасть Назарія Русина в інший клуб.

Поєдинок "Еспаньйол" – "Зоря" розпочнеться 22 серпня о 22:00. Матч-відповідь пройде в Запоріжжі 29 серпня.

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