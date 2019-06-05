Клуб з Першої ліги хоче грати домашні матчі на НСК "Олімпійський"

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ФК "Колос"
ФК "Колос" / koloskovalivka.com

Клуб Першої ліги "Колос", в разі виходу в Прем'єр-лігу, хотів би приймати своїх суперників на головній арені України – НСК "Олімпійському".

Про це розповів головний тренер "Колоса" Руслан Костишин.

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Ми мріємо грати в Прем'єр-лізі і все для цього робимо. Незалежно, вийдемо ми в Прем'єр-лігу або не вийдемо, 10 червня в Ковалівці починається будівництво нашого нового стадіону.
Якщо залишимося в Першій лізі, то, напевно, будемо грати на стадіоні імені Баннікова, якщо вийдемо в УПЛ, то, напевно, будемо домовлятися з тими, хто піде на поступки, – "Оболонь", "Динамо" або "Олімпійський",
– заявив він.

Спорт 24 писав, що у вівторок, 4 червня, відбулися перші стикові матчі за право брати участь в чемпіонаті України серед клубів Прем'єр-ліги сезону 2019/2020. Серед чотирьох клубів, які ведуть цю боротьбу, числиться і першоліговий "Колос" з селища Ковалівка, який розташований під Києвом.

У першому "стику" з одеським "Чорноморець" "Колос" зіграв внічию 0:0, і поки що далекий від вирішення завдання виходу в Прем'єр-лігу.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол НСК Олімпійський УПЛ
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